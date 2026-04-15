Nuit mélodique à bord du voilier Duchesse Anne., Musée maritime et portuaire, Dunkerque

Nuit mélodique à bord du voilier Duchesse Anne. Samedi 23 mai, 20h00 Musée maritime et portuaire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-24T01:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-24T01:00:00+02:00

Embarquez avec l’ensemble vocal Les Lunaisiens à bord du voilier-école Duchesse Anne pour une soirée placée sous le signe de la musique !

Profitez également de visites libres des bateaux (bateau-feu Sandettié, remorqueur Entreprenant, péniche Guilde) ainsi que du parcours permanent du musée.

Découvrez l’exposition temporaire consacrée à la photographie industrielle et aux chantiers navals : « Chantiers navals, archives photographiques d’une histoire industrielle dunkerquoise ».

Enfin, si vous souhaitez prendre de la hauteur et admirer un superbe panorama à la nuit tombée, franchissez les portes du phare du Risban pour une vue à couper le souffle !

Musée maritime et portuaire 9 Quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328633339 https://www.museemaritimeportuaire.com Plongez au cœur de l’histoire maritime de Dunkerque !

De l’Islande au cap Horn, en passant par les côtes d’Afrique et d’Asie, le Musée maritime et portuaire vous invite à un voyage extraordinaire à travers près de 4 siècles.

Dans un ancien entrepôt à tabac du XIXe siècle, au cœur du quartier historique de la Citadelle, découvrez des collections uniques : maquettes de navires, peintures, figures de proue, objets techniques, tableaux-panoramas, dioramas…

Plongez au cœur de l’aventure de Jean Bart, le célèbre corsaire dunkerquois, partagez le quotidien des pêcheurs à Islande et embarquez à bord des voiliers cap-horniers. Parcourez les étages du musée et explorez les métiers de la mer à travers la spectaculaire galerie technique. Sous le regard du géant Roge le docker, laissez-vous captiver par l’histoire fascinante du 3e port de France. En voiture : De Calais : A16 – Sortie 60. De Lille : A25 – A16 – Sortie 60. De Belgique : E40– A16 – Sortie 60. Direction Dunkerque centre ville puis Musée portuaire. En train : La gare SNCF est à 10 minutes à pied du musée. En bus : via l’arrêt « Parc Marine » desservi par les bus C2 et C4 (réseau de bus 100% gratuit).

Embarquez avec l’ensemble vocal Les Lunaisiens à bord du voilier-école Duchesse Anne pour une soirée placée sous le signe de la musique !

© Théo Chrétien / Musée maritime et portuaire