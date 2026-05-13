Performance Les persistances de l’Onde de Pablo Gracias, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Performance Les persistances de l’Onde de Pablo Gracias Samedi 23 mai, 18h30 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Tout public

Durée : environ 30 minutes – Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Trois séances d’une création audiovisuelle et sonore qui conduit le public dans un voyage sensoriel autour des mémoires collectives liées à l’eau et à son évocation. Une expérience immersive qui prolonge, par d’autres moyens, les questionnements de l’exposition sur la projection et l’image en mouvement.

Attention : présence de lumières stroboscopiques, obscurité, intensité sonore élevée.

L’Institut pour la photographie et le Frac Grand Large s’associent pour une soirée placée sous le signe de l’image, de la lumière et du son autour de l’exposition Slide/Show. Projections et art contemporain en Chine.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

Trois séances d’une création audiovisuelle et sonore qui conduit le public dans un voyage sensoriel autour des mémoires collectives liées à l’eau et à son évocation. Une expérience immersive qui par …

© Leslie Fernandez