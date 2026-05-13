Neroli, Le LAAC, Dunkerque
Neroli, Le LAAC, Dunkerque samedi 23 mai 2026.
Neroli Samedi 23 mai, 22h00 Le LAAC Nord
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Relecture de la pièce éponyme de Brian Eno, Neroli est une performance pour guitare hexaphonique associant diffusion sonore immersive et dispositif olfactif. Dans une atmosphère intimiste, Ivann Cruz, musicien de Muzzix, fait dialoguer timbres électriques et fragrances créées par Julie C. Fortier, pour une expérience polysensorielle délicate, propice au lâcher-prise et à l’éveil des sens.
Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.
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© Muzzix
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