La Dame de Shanghai – Toiles de maître, Studio 43, Dunkerque
La Dame de Shanghai – Toiles de maître, Studio 43, Dunkerque dimanche 26 avril 2026.
La Dame de Shanghai – Toiles de maître Dimanche 26 avril, 16h15 Studio 43 Nord
Classique : 8€ I Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5.20€ I Moins de 14 ans : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:15:00+02:00 – 2026-04-26T18:20:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:15:00+02:00 – 2026-04-26T18:20:00+02:00
La Dame de Shanghai
de Orson Welles
avec Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane
Etats-Unis I 1947 I 1h27 I vostf & en version restaurée
Un aventurier, séduit par la femme d’un homme très riche, se fait engager par lui sur son yacht. Il est contacté par l’associé du mari pour simuler son propre meurtre. Mais l’homme meurt effectivement et l’aventurier est accusé.
En partenariat avec De la suite dans les images
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2281?tab=soon&title=LA+DAME+DE+SHANGHAI&visanumber=6818&showId=27550 »}]
Film suivi d’une conférence de Thierry Cormier Studio 43 Conférence
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