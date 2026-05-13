Atelier camera obscura, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Atelier camera obscura Samedi 23 mai, 14h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

À partir de 6 ans. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, l’Institut pour la photographie investit le Frac Grand Large (Dunkerque) avec une soirée placée sous le signe de l’image, de la lumière et du son, en lien avec l’exposition Slide/Show. Projections et art contemporain en Chine.

↘︎ Atelier camera obscura de 14h à 17h

avec David Leleu

Fabriquée de ses propres mains, une camera obscura devient un instrument de vision. David Leleu accompagne les participant(e)s dans la création de leurs propres appareils optiques, avant de les inviter à s’en saisir pour visiter l’exposition Slide/Show. Projections et art contemporain en Chine. Un goûter ponctuera la séance.

À partir de 6 ans. Gratuit. Réserver ici.

—

Informations pratiques

Frac Grand Large – Hauts-de-France

503 av. des Bancs de Flandres

https://www.fracgrandlarge-hdf.fr

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fonds-regional-d-art-contemporain-grand-large-hauts-de-france/evenements/23-05-26-ndm-atelier-camera-obscura-avec-david-leleu »}] [{« link »: « https://www.institut-photo.com/event/slide-show-frac/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/fonds-regional-d-art-contemporain-grand-large-hauts-de-france/evenements/23-05-26-ndm-atelier-camera-obscura-avec-david-leleu »}, {« link »: « https://www.fracgrandlarge-hdf.fr »}] La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

**À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, l’Institut pour la photographie investit le Frac Grand Large (Dunkerque) avec une soirée placée sous le signe de l’image, de la lumière et du son, en …

Geng Jianyi, The Content Is Disturbed by Its Shadow, 2011, Courtesy ShanghART. Vue de l’installation présentée à l’UCCA (Pékin) en 2023. Photo : Sun Shi – UCCA Center for Contemporary Art. © Geng Jianyi