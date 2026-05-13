Visites flash des expositions en cours, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Visites flash des expositions en cours Samedi 23 mai, 18h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Départ chaque demi-heure entre 18h00 et 21h30.

Les visites aux heures pleines sont consacrées à « Slide/Show » (4 créneaux : 18h, 19h, 20h, 21h) et les visites aux demi-heures sont consacrées à « MUSÉES HORS FRONTIÈRES » (4 créneaux : 18h30, 19h30, 20h30, 21h30).

Les départs se font depuis la maquette du bâtiment, à gauche de nos ascenseurs au rez-de-chaussée.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

Départ chaque demi-heure entre 18h00 et 21h30.

© Leslie Fernandez