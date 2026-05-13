Visite Flash « C’est moi le guide ! » (FR/EN), Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque

Visite Flash « C’est moi le guide ! » (FR/EN) Samedi 23 mai, 17h00 Frac Grand Large — Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de 2nd Section ERASMUS du Lycée Jean Bart proposent le 9 mai, Journée de l’Europe, d’occuper le Frac pour présenter les artistes internationaux de nos expositions. Retrouvez à la Nuit des Musées leur présentation au sein d’un nouveau parcours sous la forme d’un livret-journal sur l’actualité européenne. Un vrai voyage polyglotte où chaque oeuvre devient une porte d’entrée sur un pays.

https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/visite-flash-cest-moi-le-guide-fr-en/

Frac Grand Large — Hauts-de-France 503 av. des Bancs de Flandres 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Grand Large Nord Hauts-de-France +33 (0)3 28 65 84 20 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/ https://www.helloasso.com/associations/fonds-regional-d-art-contemporain-grand-large-hauts-de-france;https://www.instagram.com/fracgrandlarge/?hl=fr [{« link »: « https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/visite-flash-cest-moi-le-guide-fr-en/ »}] Le Frac Grand Large — Hauts-de-France a pour missions :

– la constitution d’une collection d’œuvres d’art contemporain et sa conservation

– la diffusion de la collection, la promotion de l’art contemporain sous toutes ses formes

– le soutien à la création artistique contemporaine Les bus à Dunkerque sont gratuits !

Bus ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque)

Bus Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage »

www.dkbus.com

Train

De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h

En voyageant avec TER et parce que vous avez choisi un transport doux, Le Frac Grand Large vous fait bénéficier du tarif réduit sur présentation de votre titre de transport daté du jour !

La classe, l’œuvre !