Des animaux en tenue Estiv’art Alençon
jeudi 16 juillet 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Des animaux en tenue Estiv’art
20 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Les bibliothécaires proposent deux ateliers pour la 5 édition d’Alençon Estiv’art, galerie d’art éphémère proposée par la Ville d’Alençon et qui présente des artistes amateurs et professionnels du territoire.
Dessinez un animal et habillez-le avec des bandelettes de papier.
Ainsi revêtu, il pourra fièrement être présenté.
À partir de 4 ans
Entrée libre .
20 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Des animaux en tenue Estiv’art
L’événement Des animaux en tenue Estiv’art Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON
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