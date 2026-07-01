Informations pratiques

Alençon

Des animaux en tenue Estiv’art

20 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:30:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Les bibliothécaires proposent deux ateliers pour la 5 édition d’Alençon Estiv’art, galerie d’art éphémère proposée par la Ville d’Alençon et qui présente des artistes amateurs et professionnels du territoire.

Dessinez un animal et habillez-le avec des bandelettes de papier.

Ainsi revêtu, il pourra fièrement être présenté.

À partir de 4 ans

Entrée libre .

20 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Des animaux en tenue Estiv’art

L’événement Des animaux en tenue Estiv’art Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON