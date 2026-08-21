Informations pratiques

« Des auteurs au Château » premier salon du livre à Preisch Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Preisch Moselle

Accès au salon : gratuit

Visite du Château : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine nous mettons l’accent sur le patrimoine littéraire local en organisant notre premier salon « Des auteurs au Château ». Cet événement met à l’honneur les talents de notre région ainsi que les œuvres qui font écho à notre beau territoire.

Dimanche 20 septembre de 10h à 18h dans ce cadre historique d’exception, témoin de la riche histoire de la Lorraine, les auteurs et les visiteurs prennent le temps de se rencontrer et de dialoguer.

Vous en profiterez pour découvrir le charme d’un château du XVIIe siècle, écrin d’une collection patiemment constituée au XIXe siècle. Un rallye photo vous invitant à chercher des détails se rapportant à la lecture et l’écriture, pimentra votre visite si vous le souhaitez.

Puis, perdez-vous dans le parc, là où les vestiges d’un ancien château féodal murmurent encore les récits du XIIe siècle.

Un salon de thé éphémère vous accueillera tout le weekend dans la cour d’honneur.

salon du livre et parc : acccès gratuit

visite libre du château : 7€

Château de Preisch 2 Rue des Lilas, 57570 Basse-Rentgen Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com/ https://www.facebook.com/Chateau.Preisch;https://twitter.com/chateaupreisch Au cœur du Pays des trois frontières, aux portes du Grand-Duché du Luxembourg et à proximité de la cité médiévale de Rodemack dont il assurait la défense, le château-fort de Preisch fut détruit vers 1680.

Sa motte féodale et ses douves sont décelables dans le parc qui entoure le Château actuel. Celui-ci, dont la construction fut entreprise par Conrad de Soetern et Marguerite de Mérode au début du XVIIe siècle, présente une élévation à deux niveaux. Avec ses dépendances des XVIIe et XVIIIe siècles, l’ensemble dessine deux plans en U à deux cours, celle du château et celle de la ferme.

Depuis 1986, la motte féodale avec son enceinte et ses douves, ainsi que la croix de seigneurie, les façades et les toitures du château, du colombier et des pavillons d’entrée sont inscrits au titre des monuments historiques.

Le Domaine de Preisch s’étend actuellement sur 170 hectares clos par un mur de 7 kms qui abrite un jardin anglais, des moutons Hampshire, un potager, des pâtures et des bois centenaires ainsi qu’un golf de 3X9 trous.

Il appartient depuis 1855 à la famille de Gargan.

Le domaine est protégé au titre des Monuments Historiques. Parking libre.

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine nous mettons l’accent sur le patrimoine littéraire local en organisant notre premier salon « Des auteurs au Château ». Les auteurs viennent des 4 coins …

©Château de Preisch