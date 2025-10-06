Des chansons plein la tête Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes

Des chansons plein la tête

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ils sont issus d’émissions musicales télévisées célèbres, ils aiment la chanson

française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert exceptionnel ! Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.

Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir

les spectateurs de tous âges. Si pour l’instant la liste des chansons interprétées n’a pas fuité, il y a fort à parier qu’on entendra les grands classiques allant de Céline Dion à Gilbert Montagné en passant par Slimane, Elton John, Michel Sardou, Serge Lama ou Kendji Girac et d’autres…

Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais les noms de Hervé, Dorian, Geoffrey, Elodie, Laurène, Tony, Léa (Maestros de N’oubliez pas les paroles), April (de The Voice Kid), Axelle (de la Nouvelle Star), Titouan, Mahdy (de l’Eurovision), Orel… .

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 05 07

English : Des chansons plein la tête

German : Des chansons plein la tête

Italiano :

Espanol : Des chansons plein la tête

L’événement Des chansons plein la tête Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays Loudunais