Des chansons plein la tête Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Ils sont issus d’émissions musicales télévisées célèbres, ils aiment la chanson
française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert exceptionnel ! Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.
Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir
les spectateurs de tous âges. Si pour l’instant la liste des chansons interprétées n’a pas fuité, il y a fort à parier qu’on entendra les grands classiques allant de Céline Dion à Gilbert Montagné en passant par Slimane, Elton John, Michel Sardou, Serge Lama ou Kendji Girac et d’autres…
Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais les noms de Hervé, Dorian, Geoffrey, Elodie, Laurène, Tony, Léa (Maestros de N’oubliez pas les paroles), April (de The Voice Kid), Axelle (de la Nouvelle Star), Titouan, Mahdy (de l’Eurovision), Orel… .
+33 6 78 98 05 07
