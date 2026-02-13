Des Elles en sport – Soirée projection documentaire et débat, Centre socioculturel du Sillon de Bretagne, Saint-Herblain

Des Elles en sport – Soirée projection documentaire et débat Mercredi 4 mars, 18h30 Centre socioculturel du Sillon de Bretagne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:30:00+01:00

Soirée projection documentaire et débat sur la place des femmes dans le sport.

Au programme :

18h30 : accueil

19h : projection du documentaire

19h30 : temps de débat et d’échange co-animé par Bellarue17

20h30 : temps convivial et petit buffet

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Découvrez le programme complet à Saint-Herblain : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Centre socioculturel du Sillon de Bretagne 12B Avenue des Thébaudières, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

