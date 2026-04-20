Dés/équilibre Sculpture Port Blanc Penvénan
Dés/équilibre Sculpture Port Blanc Penvénan lundi 20 avril 2026.
Penvénan
Dés/équilibre Sculpture
Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Les sculptures en grès sont creuses, faites au tour de potier puis assemblées.
Entre chute ou envol, Michèle Bruhat cultive le goût du déséquilibre. C’est tout un art d’échapper à la pesanteur. .
Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 74 29 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dés/équilibre Sculpture Penvénan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Penvénan (Côtes-d'Armor)
- Rencontre autour du livre A la recherche de Gil Scott-Heron Centre Anatole le Braz Penvénan 22 avril 2026
- Soirée pyjama sur le thème du printemps Centre Anatole le Braz Penvénan 23 avril 2026
- Autour de Buguélès Penvénan Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Circuit de Port Blanc Penvénan Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Pardon aux chevaux de Saint Gildas Ile St Gildas Penvénan 14 juin 2026