Dés/équilibre Sculpture Port Blanc Penvénan

Penvénan

Dés/équilibre Sculpture

Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Les sculptures en grès sont creuses, faites au tour de potier puis assemblées.

Entre chute ou envol, Michèle Bruhat cultive le goût du déséquilibre. C’est tout un art d’échapper à la pesanteur. .

Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 74 29 95

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English :

L’événement Dés/équilibre Sculpture Penvénan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose