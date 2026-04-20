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Dés/équilibre Sculpture Port Blanc Penvénan

Dés/équilibre Sculpture Port Blanc Penvénan lundi 20 avril 2026.

Lieu : Port Blanc

Adresse : Boulevard de la mer

Ville : 22710 Penvénan

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Penvénan

Dés/équilibre Sculpture

Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Les sculptures en grès sont creuses, faites au tour de potier puis assemblées.
Entre chute ou envol, Michèle Bruhat cultive le goût du déséquilibre. C’est tout un art d’échapper à la pesanteur.   .

Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 74 29 95 

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English :

L’événement Dés/équilibre Sculpture Penvénan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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