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Soirée pyjama sur le thème du printemps Centre Anatole le Braz Penvénan

Soirée pyjama sur le thème du printemps Centre Anatole le Braz Penvénan jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Centre Anatole le Braz

Adresse : 12 Place de l'Église

Ville : 22710 Penvénan

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Penvénan

Soirée pyjama sur le thème du printemps

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 19:30:00

Date(s) :
2026-04-23

La médiathèque vous propose une soirée pyjama sur le thème du printemps. Des histoires à écouter, à lire et à faire lire. Des jeux. Et bien sûr quelques kamishibaï…
Pyjama, déguisement, couverture, coussin, sont les bienvenus… sans oublier doudou!
De 0 à 12 ans (3 salles 3 ambiances). Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée   .

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92 

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English :

L’événement Soirée pyjama sur le thème du printemps Penvénan a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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