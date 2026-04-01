Soirée pyjama sur le thème du printemps Centre Anatole le Braz Penvénan
Soirée pyjama sur le thème du printemps Centre Anatole le Braz Penvénan jeudi 23 avril 2026.
Penvénan
Soirée pyjama sur le thème du printemps
Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 19:30:00
Date(s) :
2026-04-23
La médiathèque vous propose une soirée pyjama sur le thème du printemps. Des histoires à écouter, à lire et à faire lire. Des jeux. Et bien sûr quelques kamishibaï…
Pyjama, déguisement, couverture, coussin, sont les bienvenus… sans oublier doudou!
De 0 à 12 ans (3 salles 3 ambiances). Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée .
Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92
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English :
L’événement Soirée pyjama sur le thème du printemps Penvénan a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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