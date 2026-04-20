Rencontre autour du livre A la recherche de Gil Scott-Heron Centre Anatole le Braz Penvénan

Penvénan

Rencontre autour du livre A la recherche de Gil Scott-Heron

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La médiathèque, en partenariat avec LTC, a le plaisir de recevoir Thomas Mauceri (auteur) et Sébastien Piquet (illustrateur) pour la présentation du livre A la recherche de Gil Scott-Heron avec temps d’échanges, dédicaces, temps convivial…

Cette rencontre se fait dans le cadre de la programmation de Mémoires rebelles au Théâtre de l’Arche où Le groupe reprend une partie du répertoire de ce musicien légendaire qui aura inspiré de nombreux artistes. .

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92

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English :

L’événement Rencontre autour du livre A la recherche de Gil Scott-Heron Penvénan a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose