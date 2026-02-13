Des fleurs pas comme les autres Ferrière-Larçon
Des fleurs pas comme les autres Ferrière-Larçon jeudi 7 mai 2026.
Des fleurs pas comme les autres
Ferrière-Larçon Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07 19:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d’or, le pissenlit, etc. Mais connaissez-vous les orchidées ? Cette balade au cœur de l’ENS Éperon de Murat vous mènera jusqu’à ces petites merveilles. Inscription obligatoire avant le 6 mai à 16h00 au 02 47 27 81 03.
De petits bijoux naturels éphémères !
Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d’or, le pissenlit, le coquelicot… Mais connaissez-vous les orchidées sauvages ? Cette balade vous mènera jusqu’à ces petites merveilles végétales. Les nombreuses espèces différentes qui les représentent ici sont riches de couleurs et de formes, elles intriguent aussi par leur mode de pollinisation si particulier…
Émerveillement garanti ! 5 .
Ferrière-Larçon 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you familiar with wild orchids? The many different species represented here are rich in color and form, and intriguing for their unique pollination methods. Registration required by 4.00 pm on May 8, by calling 02 47 27 81 03.
L’événement Des fleurs pas comme les autres Ferrière-Larçon a été mis à jour le 2026-02-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire