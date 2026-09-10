Des grues et des hommes par Trax Maison de la Mer Daniel Gilard Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 11:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Des grues et des hommes par Trax Trax et la Maison de la Mer ont le plaisir de vous inviter à découvrir une nouvelle exposition consacrée aux emblématiques grues portuaires de Nantes et St Nazaire, témoins silencieux d’un passé industriel vibrant.À travers une série de peintures originales, cette exposition rend hommage à ces géants d’acier qui veillent sur la Loire et la mémoire ouvrière de la ville.

Maison de la Mer Daniel Gilard Nantes 44000



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