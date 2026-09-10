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Des grues et des hommes par Trax Maison de la Mer Daniel Gilard Nantes

mardi 22 septembre 2026 · Maison de la Mer Daniel Gilard · Nantes

Des grues et des hommes par Trax Maison de la Mer Daniel Gilard Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Maison de la Mer Daniel Gilard
Adresse
55 quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 11:00 – 19:00
Gratuit : non  Tout public 

Des grues et des hommes par Trax Trax et la Maison de la Mer ont le plaisir de vous inviter à découvrir une nouvelle exposition consacrée aux emblématiques grues portuaires de Nantes et St Nazaire, témoins silencieux d’un passé industriel vibrant.À travers une série de peintures originales, cette exposition rend hommage à ces géants d’acier qui veillent sur la Loire et la mémoire ouvrière de la ville.

Maison de la Mer Daniel Gilard Nantes 44000


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