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Des hérissons dans mon jardin ?, Maison de la nature et de la pierre sèche, Souleuvre-en-Bocage

samedi 26 septembre 2026 · Maison de la nature et de la pierre sèche · Souleuvre-en-Bocage

Des hérissons dans mon jardin ?, Maison de la nature et de la pierre sèche, Souleuvre-en-Bocage

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Maison de la nature et de la pierre sèche
Adresse
Maison de la nature et de la pierre sèche28 le hamel pinSOULEUVRE EN BOCAGE
Ville
14350 Souleuvre-en-Bocage
Département
Calvados

Des hérissons dans mon jardin ? Samedi 26 septembre, 14h00 Maison de la nature et de la pierre sèche Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Venez participer à une petite conférence pour en savoir plus sur ce petit mammifère. Un jeu de plateau coopératif vous fera découvrir la vie compliquée des hérissons et des actions à réaliser à son échelle pour mieux cohabiter avec le hérisson. A partir de 6 ans
(Sur place/2h) – Niveau 1

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