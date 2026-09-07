Des hérissons dans mon jardin ?, Maison de la nature et de la pierre sèche, Souleuvre-en-Bocage
samedi 26 septembre 2026 · Maison de la nature et de la pierre sèche · Souleuvre-en-Bocage
Informations pratiques
Des hérissons dans mon jardin ? Samedi 26 septembre, 14h00 Maison de la nature et de la pierre sèche Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Venez participer à une petite conférence pour en savoir plus sur ce petit mammifère. Un jeu de plateau coopératif vous fera découvrir la vie compliquée des hérissons et des actions à réaliser à son échelle pour mieux cohabiter avec le hérisson. A partir de 6 ans
(Sur place/2h) – Niveau 1
Maison de la nature et de la pierre sèche Maison de la nature et de la pierre sèche28 le hamel pinSOULEUVRE EN BOCAGE Souleuvre-en-Bocage 14350 Le Bény-Bocage Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 57 57 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@assomnps.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 35 09 54 »}]
Venez participer à une petite conférence pour en savoir plus sur ce petit mammifère. Un jeu de plateau coopératif vous fera découvrir la vie compliquée des hérissons et des actions à réaliser à so…
À voir aussi à Souleuvre-en-Bocage (Calvados)
- Randonnée pédestre à Mont-Bertrand Mont-Bertrand Souleuvre en Bocage 12 septembre 2026
- Levez les yeux ! Passe-murailles ou pierres sèches ?, Maison de la Nature et de la Pierre Sèche, Souleuvre-en-Bocage 18 septembre 2026
- Visite libre du musée, Musée de la percée du bocage, Souleuvre en Bocage 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine visite libre du Musée de la percée du Bocage Saint Martin des Besaces Souleuvre en Bocage 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine histoire du château des Noyers à Le Tourneur Les Noyers Souleuvre en Bocage 20 septembre 2026