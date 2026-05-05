Des hérissons dans mon jardin ?, Maison de la nature et de la pierre sèche, Souleuvre-en-Bocage

Des hérissons dans mon jardin ? Samedi 26 septembre, 14h00 Maison de la nature et de la pierre sèche Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Venez participer à une petite conférence pour en savoir plus sur ce petit mammifère. Un jeu de plateau coopératif vous fera découvrir la vie compliquée des hérissons et des actions à réaliser à son échelle pour mieux cohabiter avec le hérisson. A partir de 6 ans

(Sur place/2h) – Niveau 1

Maison de la nature et de la pierre sèche Maison de la nature et de la pierre sèche 28 le hamel pin SOULEUVRE EN BOCAGE Souleuvre-en-Bocage 14350 Le Bény-Bocage Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 57 57 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@assomnps.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 35 09 54 »}]

Venez participer à une petite conférence pour en savoir plus sur ce petit mammifère. Un jeu de plateau coopératif vous fera découvrir la vie compliquée des hérissons et des actions à réaliser à so…