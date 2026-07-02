Des histoires dans ta langue : animations en allemand et mongol, BiblioQuartier des Grands-Hutins, Genève

Informations pratiques

Des histoires dans ta langue : animations en allemand et mongol Samedi 31 octobre, 16h00 BiblioQuartier des Grands-Hutins

Dès la naissance, entrée et départ libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00

Des histoires dans ta langue : animations « Né-e pour lire » pour les petits dans la langue des parents.

Venez écouter des histoires et participer à des animations dans la langue que vous parlez à la maison avec les enfants de 0 à 5 ans. Bienvenue aux frères et sœurs !

Venez et repartez quand vous le souhaitez, de 16h à 17h30.

Vous pourrez aussi emprunter à la maison des livres dans votre langue !

En collaboration avec l’association Mes Bottes de 7 Lieues

mesbottesdeseptlieues.org

Dès la naissance, entrée et départ libres : https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/675/des-histoires-dans-ta-langue

BiblioQuartier des Grands-Hutins Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge Genève 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/675/des-histoires-dans-ta-langue »}] [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/SearchMinify/82e3ee81967063a1e02bb65480c346a0 »}, {« link »: « http://www.mesbottesdeseptlieues.org/ »}, {« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/675/des-histoires-dans-ta-langue »}]

Venez écouter des histoires dans la langue que vous parlez à la maison à la BiblioQuartier des Grands-Hutins le samedi 31 octobre 2026 de 16h à 17h30.

DR