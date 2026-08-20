Des histoires dans ta langue : animations en arabe et espagnol, BiblioQuartier des Grands-Hutins, Genève
samedi 28 novembre 2026 · BiblioQuartier des Grands-Hutins · Genève
Informations pratiques
Des histoires dans ta langue : animations en arabe et espagnol Samedi 28 novembre, 16h00 BiblioQuartier des Grands-Hutins
Dès la naissance, entrée et départ libres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:30:00+01:00
Des histoires dans ta langue : animations « Né-e pour lire » pour les petits dans la langue des parents.
Venez écouter des histoires et participer à des animations dans la langue que vous parlez à la maison avec les enfants de 0 à 5 ans. Bienvenue aux frères et sœurs !
Venez et repartez quand vous le souhaitez, de 16h à 17h30.
Vous pourrez aussi emprunter à la maison des livres dans votre langue !
En collaboration avec l’association Mes Bottes de 7 Lieues
mesbottesdeseptlieues.org
Dès la naissance, entrée et départ libres : https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/676/des-histoires-dans-ta-langue
BiblioQuartier des Grands-Hutins Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge Genève 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/675/des-histoires-dans-ta-langue »}] [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/676/des-histoires-dans-ta-langue »}, {« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/SearchMinify/82e3ee81967063a1e02bb65480c346a0 »}, {« link »: « http://www.mesbottesdeseptlieues.org/ »}]
Venez écouter des histoires dans la langue que vous parlez à la maison à la BiblioQuartier des Grands-Hutins le samedi 28 novembre 2026 de 16h à 17h30.
DR
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