Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Des livres à soi : la fête de clôture, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Des livres à soi : la fête de clôture, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Des livres à soi : la fête de clôture, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Simone de Beauvoir

Adresse : 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Des livres à soi : la fête de clôture Mercredi 3 juin, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Dans le parc Grammont, les familles Des Livres à Soi vous invitent à fêter la fin d’un cycle de parents conteurs.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/des-livres-soi-la-fete-de-cloture »}]
Dans le parc Grammont, les familles Des Livres à Soi vous invitent à fêter la fin d’un cycle de parents conteurs.

© Rouen Bibliothèques

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)