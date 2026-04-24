Des livres à soi : la fête de clôture, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Des livres à soi : la fête de clôture Mercredi 3 juin, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Dans le parc Grammont, les familles Des Livres à Soi vous invitent à fêter la fin d’un cycle de parents conteurs.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/des-livres-soi-la-fete-de-cloture »}]

Dans le parc Grammont, les familles Des Livres à Soi vous invitent à fêter la fin d’un cycle de parents conteurs.

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