Des livres et moi !, Médiathèque de La Foa, La Foa
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque de La Foa · La Foa
Informations pratiques
Des livres et moi ! Vendredi 2 octobre, 08h00, 13h30 Médiathèque de La Foa Nouvelle Calédonie
200 personnes max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T23:00:00+02:00 – 2026-10-02T02:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T04:30:00+02:00 – 2026-10-02T07:00:00+02:00
Spectacle de la « Cie Troc en Jambes » tout public à partir de 3 ans.
Durée : 50 min.
Nombre d’interprètes : 2
Objectif: développer l’imaginaire; sensibiliser à la lecture ; encourager l’expression corporelle; favoriser l’écoute et l’observation; développer la créativité.
Médiathèque de La Foa Rue Gustave Lenez, 98880 La Foa, France La Foa 98880 Nouvelle Calédonie Nouvelle Calédonie 0687443301
Biblis en folie 2026
©internet
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