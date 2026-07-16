AGENDA · La Foa
Jeux pour gagner des livres, Médiathèque de La Foa, La Foa
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de La Foa · La Foa
Informations pratiques
Jeux pour gagner des livres Vendredi 2 octobre, 09h30, 10h00 Médiathèque de La Foa Nouvelle Calédonie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T00:30:00+02:00 – 2026-10-02T01:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T01:00:00+02:00 – 2026-10-02T02:00:00+02:00
Joue & remporte à la clé des livres !
divers jeux (méli-mélo; quizz;la grande roue;jeux de carte de mémoire)
Médiathèque de La Foa Rue Gustave Lenez, 98880 La Foa, France La Foa 98880 Nouvelle Calédonie Nouvelle Calédonie 0687443301
Biblis en folie 2026
©lafoaévènement
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