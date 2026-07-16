Jeux pour gagner des livres, Médiathèque de La Foa, La Foa

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de La Foa · La Foa

Informations pratiques

Jeux pour gagner des livres Vendredi 2 octobre, 09h30, 10h00 Médiathèque de La Foa Nouvelle Calédonie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T00:30:00+02:00 – 2026-10-02T01:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T01:00:00+02:00 – 2026-10-02T02:00:00+02:00

Joue & remporte à la clé des livres !

divers jeux (méli-mélo; quizz;la grande roue;jeux de carte de mémoire)

Médiathèque de La Foa Rue Gustave Lenez, 98880 La Foa, France La Foa 98880 Nouvelle Calédonie Nouvelle Calédonie 0687443301

Biblis en folie 2026

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