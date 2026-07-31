Représentation d’un spectacle historique La Foa La Foa
dimanche 20 septembre 2026 · La Foa
Informations pratiques
La Foa
Représentation d’un spectacle historique
La Foa Jardin de Méaré La Foa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Plongez au cœur de l’histoire à La Foa ! Profitez d’une représentation de spectacle historique pour une parenthèse de loisirs et de détente. Une immersion patrimoniale incontournable à découvrir.
.
La Foa Jardin de Méaré La Foa 98880 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 81.88.25 lejardinmeare@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the heart of La Foa’s history! Enjoy a historical performance for a fun and relaxing break. An unmissable cultural experience you won’t want to miss.
L’événement Représentation d’un spectacle historique La Foa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
À voir aussi à La Foa (Nouvelle-Calédonie)
- Des livres et moi !, Médiathèque de La Foa, La Foa 2 octobre 2026
- Stand d’échanges de livres, Médiathèque de La Foa, La Foa 2 octobre 2026
- Jeux pour gagner des livres, Médiathèque de La Foa, La Foa 2 octobre 2026
- Atelier BB Lecteur, Médiathèque de La Foa, La Foa 2 octobre 2026