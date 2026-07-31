Représentation d’un spectacle historique La Foa La Foa

Informations pratiques

La Foa

Représentation d’un spectacle historique

La Foa Jardin de Méaré La Foa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez au cœur de l’histoire à La Foa ! Profitez d’une représentation de spectacle historique pour une parenthèse de loisirs et de détente. Une immersion patrimoniale incontournable à découvrir.

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La Foa Jardin de Méaré La Foa 98880 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 81.88.25 lejardinmeare@gmail.com

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English :

Dive into the heart of La Foa’s history! Enjoy a historical performance for a fun and relaxing break. An unmissable cultural experience you won’t want to miss.

L’événement Représentation d’un spectacle historique La Foa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie