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AGENDA · La Foa

Représentation d’un spectacle historique La Foa La Foa

dimanche 20 septembre 2026 · La Foa

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
La Foa
Adresse
Jardin de Méaré
Ville
98880 La Foa
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

La Foa

Représentation d’un spectacle historique

La Foa Jardin de Méaré La Foa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Plongez au cœur de l’histoire à La Foa ! Profitez d’une représentation de spectacle historique pour une parenthèse de loisirs et de détente. Une immersion patrimoniale incontournable à découvrir.
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La Foa Jardin de Méaré La Foa 98880 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 81.88.25  lejardinmeare@gmail.com

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English :

Dive into the heart of La Foa’s history! Enjoy a historical performance for a fun and relaxing break. An unmissable cultural experience you won’t want to miss.

L’événement Représentation d’un spectacle historique La Foa a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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