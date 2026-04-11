Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Metz

Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 11:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petit aux lectures, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants (0-3 ans) accompagnés d’un adulte, sur inscription.Enfants

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Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

What to read to a baby? Librarians introduce parents and toddlers to reading, nursery rhymes and finger plays.

For children (0-3 years) accompanied by an adult, registration required.

L’événement Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ