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Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République

Adresse : 4-6 Rue des Robert

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:15:00

Date(s) :
2026-05-23

Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petit aux lectures, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants (0-3 ans) accompagnés d’un adulte, sur inscription.Enfants
0  .

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

What to read to a baby? Librarians introduce parents and toddlers to reading, nursery rhymes and finger plays.

For children (0-3 years) accompanied by an adult, registration required.

L’événement Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Sablon Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ

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