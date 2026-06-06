Des livres sous les arbres ! Parc de la Noé Mitrie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 15:30 – 16:30

Gratuit : non En famille, Tout public

Sous les arbres du parc de la Noé Mitrie, nous nous laisserons bercer par les histoires de Julie, bibliothécaire de la Manu. Des histoires pour les petit.e.s et grand.e.s !Rendez-vous à la pataugeoire du parc.???? Réservation conseillée au 02 40 48 71 46 ou sur notre portable au 07 83 27 64 28

Parc de la Noé Mitrie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 07 83 27 64 28



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