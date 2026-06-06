Des livres sous les arbres ! Parc de la Noé Mitrie Nantes
Des livres sous les arbres ! Parc de la Noé Mitrie Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 15:30 – 16:30
Gratuit : non En famille, Tout public
Sous les arbres du parc de la Noé Mitrie, nous nous laisserons bercer par les histoires de Julie, bibliothécaire de la Manu. Des histoires pour les petit.e.s et grand.e.s !Rendez-vous à la pataugeoire du parc.???? Réservation conseillée au 02 40 48 71 46 ou sur notre portable au 07 83 27 64 28
Parc de la Noé Mitrie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 07 83 27 64 28
Afficher la carte du lieu Parc de la Noé Mitrie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes 6 juin 2026
- Les Foulées solidaires de l’IAE, Campus du Tertre, Nantes 6 juin 2026
- Refugee Food Festival à Nantes, Nantes Centre et Quartiers, Nantes 6 juin 2026
- Agora : « Bien dorme à tout âge : comprendre, prévenir et agir ! » HALL DU SOLILAB Nantes 6 juin 2026
- Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes 6 juin 2026