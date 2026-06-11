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Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais

Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais

Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais mardi 11 août 2026.

Lieu : Saint-Côme-du-Mont

Adresse : 3 Village Les Ponts Douve

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Des marais à découvrir

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagnés d’un animateur, découvrez paysages, histoire, eau et oiseaux. Réservation obligatoire.   .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Des marais à découvrir

L’événement Des marais à découvrir Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-11 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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