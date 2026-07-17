Des Minions et des monstres, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Des Minions et des monstres Lundi 10 août, 21h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T21:30:00+02:00 – 2026-08-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T21:30:00+02:00 – 2026-08-10T23:00:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=G9EF1 »}]

Plein air – L’histoire turbulente, absurde et évidemment vraie des Minions et la manière dont ils ont conquis Hollywood, sont devenus de véritables stars de cinéma, ont tout perdu, ont libéré des m…