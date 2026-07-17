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Gadjo Dilo, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

lundi 20 juillet 2026 · Salle Saint Louis (CinéVillages) · Saint-Georges-sur-Loire

Gadjo Dilo, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Salle Saint Louis (CinéVillages)
Adresse
8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire
Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire

Gadjo Dilo Lundi 20 juillet, 22h00 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T22:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:42:00+02:00
Fin : 2026-07-20T22:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:42:00+02:00

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