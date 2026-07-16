Des Minions et des monstres, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire
jeudi 23 juillet 2026 · Salle Saint Louis (CinéVillages) · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Des Minions et des monstres Jeudi 23 juillet, 14h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00
Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=G9EF1 »}]
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