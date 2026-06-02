Saint-Georges-sur-Loire

JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE SERRANT

Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le Château de Serrant !

Visite du château visite libre d’une quinzaine de salles du château, dont la bibliothèque et les cuisines. Visites guidées flash des chambres ducales et des chambres des domestiques.

Activités gratuites dans le parc paysager promenade de la duchesse (1,5km à pied dans les sous-bois jusqu’à l’étang de la Brelaudière), jeux en bois, reconstitution d’un camp de l’armée écossaise au 18e siècle (tir au fusil, vie de camp, artisanat traditionnel, maniement des armes, …) en partenariat avec l’association Saor Alba, démonstration et initiation à la taille de pierre en partenariat avec l’entreprise Lefèvre (le samedi), présence d’animaux de basse-cour en partenariat avec Il était une ferme.

Accès au parc et aux activités extérieures gratuit

Visite du château 8€/ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans ; +1€/ personne pour la visite flash.

Restauration sur place (fouées).

Parking gratuit sur place, accès piéton et cyclable par l’allée Noire depuis le bourg. .

Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net

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English :

Come and discover the Château de Serrant!

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE SERRANT Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages