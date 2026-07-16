Toy Story 5, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire
lundi 27 juillet 2026 · Salle Saint Louis (CinéVillages) · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Toy Story 5 Lundi 27 juillet, 21h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:12:00+02:00
Fin : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:12:00+02:00
Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=3XIMZ »}]
Plein air – Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
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