Toy Story 5, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Toy Story 5 Lundi 27 juillet, 21h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:12:00+02:00

Fin : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:12:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=3XIMZ »}]

Plein air – Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !