La TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Jardins de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire samedi 25 juillet 2026.

Saint-Georges-sur-Loire

La TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch

Jardins de l’abbaye 3 place de l’hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Tournée des Villages de la TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch

La Troupe réunie pour la Poésie et la Liberté (ancien Théâtre régional des Pays de la Loire) s’arrête à Saint Georges pour conter la vie d’une troupe dans un village serbe sous l’occupation nazie. Derrières les drames et les drôleries se cahce une grande interrogation sur la place de l’Art. .

Jardins de l’abbaye 3 place de l’hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

TRPL Village Tour: Lyubomir Simovich’s Chopalovitch’s Travelling Theatre

L’événement La TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages