La TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Jardins de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire
La TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Jardins de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire samedi 25 juillet 2026.
Saint-Georges-sur-Loire
La TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch
Jardins de l’abbaye 3 place de l’hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Tournée des Villages de la TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch
La Troupe réunie pour la Poésie et la Liberté (ancien Théâtre régional des Pays de la Loire) s’arrête à Saint Georges pour conter la vie d’une troupe dans un village serbe sous l’occupation nazie. Derrières les drames et les drôleries se cahce une grande interrogation sur la place de l’Art. .
Jardins de l’abbaye 3 place de l’hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire communication@saint-georges-sur-loire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TRPL Village Tour: Lyubomir Simovich’s Chopalovitch’s Travelling Theatre
L’événement La TRPL Le théâtre ambulant de Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Visite de l’abbaye du XVIIème Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire 1 juillet 2026
- Visites insolites au château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire 5 juillet 2026
- Visites costumées au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire 7 juillet 2026
- Visites spéciales Bibliothèque et Archives au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire 10 juillet 2026
- Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Saint-Georges-sur-Loire 25 juillet 2026