Anjou’R & Nuit Rando matinale au Château de Serrant Salle de Beausite Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

Anjou’R & Nuit Rando matinale au Château de Serrant

Salle de Beausite Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Anjou’R & Nuit revient pour une quatrième édition ! Le week-end des 3 et 4 octobre 2026, de nombreuses activités autour du sport, de la nature et de la culture seront proposées (trails, randonnées pédestres, patrimoine, concerts…)

Partez pour une randonnée gourmande de 12 km en passant par l’Abbaye de Saint-Georges. Ce parcours vous mènera jusqu’au Château de Serrant, avec des étapes gourmandes et festives en chemin. Animations locales, produits du terroir et ambiance conviviale au programme !

> A partir de 8h

> Sur inscription

Cet évènement est organisé en partenariat avec la mairie de Saint Georges sur Loire et le Château de Serrant. .

Salle de Beausite Rue des Peupliers Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

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English :

Anjou’R & Nuit is back for its fourth edition! On the weekend of October 3 and 4, 2026, a wide range of activities centered on sports, nature, and culture will be offered (trail running, hiking, heritage tours, concerts, and more).

L’événement Anjou’R & Nuit Rando matinale au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages