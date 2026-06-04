Saint-Georges-sur-Loire

Voyages dans le Temps Spectacles immersifs au Château de Serrant

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Remontez le temps à travers les grands événements qui ont marqué l’histoire du château de Serrant avec une troupe de comédiens costumés !

Spectacle immersif en déambulation dans les salles du château animé par une troupe d’une vingtaine de comédiens qui embarquent le public dans une reconstitution des grands événements du château la Révolution française, la visite de Napoléon et Joséphine, la Belle Epoque et l’Occupation. Un véritable voyage dans le temps pour approcher la grande Histoire avec les personnages qui ont vécu au château ! .

Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net

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English :

Take a trip back in time through the great events that have marked the history of the Château de Serrant with a troupe of costumed actors!

L’événement Voyages dans le Temps Spectacles immersifs au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages