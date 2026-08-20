Des mots-valises qui font du bien ! – Atelier collaboratif parents-enfants, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Des mots-valises qui font du bien ! – Atelier collaboratif parents-enfants Dimanche 6 décembre, 14h30 Bibliothèque de la Cité

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T14:30:00+01:00 – 2026-12-06T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T14:30:00+01:00 – 2026-12-06T16:00:00+01:00

Après avoir été libraire pendant 15 ans et s’être initiée à la bibliothérapie créative avec Régine Detambel, Typhaine Marc propose aujourd’hui des ateliers où le public est invité à participer avec sa voix, ses sens et sa part de créativité. Mue par la curiosité et l’enthousiasme propres au partage, elle travaille à la transmission du pouvoir thérapeutique des mots et des histoires. L’atelier parents-enfants « Les mots-valises » est un travail collaboratif autour de la notion de « prendre soin ».

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Atelier collaboratif et créatif autour de la notion de « prendre soin », avec Typhaine Marc // Bibliothèque de la Cité – Espace musique // 6 décembre 2026 // de 14h30 à 16h00 // familles, dès 7 ans

DR