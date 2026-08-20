Des mots-valises qui font du bien ! – Atelier collaboratif parents-enfants, Bibliothèque de la Jonction, Genève
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de la Jonction · Genève
Informations pratiques
Des mots-valises qui font du bien ! – Atelier collaboratif parents-enfants Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque de la Jonction
0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Après avoir été libraire pendant 15 ans et s’être initiée à la bibliothérapie créative avec Régine Detambel, Typhaine Marc propose aujourd’hui des ateliers où le public est invité à participer avec sa voix, ses sens et sa part de créativité. Mue par la curiosité et l’enthousiasme propres au partage, elle travaille à la transmission du pouvoir thérapeutique des mots et des histoires. L’atelier parents-enfants « Les mots-valises » est un travail collaboratif autour de la notion de « prendre soin ».
Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-jonction/
Atelier collaboratif et créatif autour de la notion de « prendre soin », avec Typhaine Marc // Bibliothèque de la Jonction // 3 octobre 2026 // de 14h00 à 15h30 // familles, dès 7 ans
DR
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