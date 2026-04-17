Ambrault

Des orchidées et des fougères

Ambrault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 14:15:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Animation proposée dans le cadre de la Fête de la nature par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

Venez découvrir comment la nature a réinvesti cette ancienne carrière d’extraction de pierres de taille à Ambrault (Indre). Milieux secs ou humides, ensoleillés ou ombragés, alternent pour offrir une belle diversité de plantes et de papillons, dans une ambiance toute particulière. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription. Inscription obligatoire (places limitées). .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 01 75 36 98

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English :

An event organized as part of the Fête de la nature by the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

L’événement Des orchidées et des fougères Ambrault a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Champs d’Amour