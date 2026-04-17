Ambrault

L’héritage des carriers le temps presse ! (escape game)

Ambrault Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-22 2026-08-26 2026-09-19

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire. vous propose de ivre un escape game hors du temps, au cœur d’un site naturel chargé d’histoire.

Un coffre de dynamite menace la Carrière Chéret. Vous avez deux heures pour le désamorcer. Prêt à relever le défi. 10 .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire. invites you to experience a timeless escape game in the heart of a natural site steeped in history.

L’événement L’héritage des carriers le temps presse ! (escape game) Ambrault a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY