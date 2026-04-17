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L’héritage des carriers le temps presse ! (escape game) Ambrault

L’héritage des carriers le temps presse ! (escape game) Ambrault samedi 27 juin 2026.

Ville : 36120 Ambrault

Département : Indre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Ambrault

L’héritage des carriers le temps presse ! (escape game)

Ambrault Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-22 2026-08-26 2026-09-19

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire. vous propose de ivre un escape game hors du temps, au cœur d’un site naturel chargé d’histoire.
Un coffre de dynamite menace la Carrière Chéret. Vous avez deux heures pour le désamorcer. Prêt à relever le défi. 10  .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire. invites you to experience a timeless escape game in the heart of a natural site steeped in history.

L’événement L’héritage des carriers le temps presse ! (escape game) Ambrault a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY

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