12ème Festival BluesBerry

Ambrault Indre

Début : Samedi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

2026-07-24 2026-07-25

Le premier festival blues de l’Indre fête déjà sa douzième édition en 2026 ! Chaque année, environ 2500 personnes s’y croisent le temps d’une promenade, d’un repas, mais aussi et surtout pour l’amour de la musique live, pour le blues, le folk, la soul… et pour le plaisir !

Rendez-vous au stade d’Ambrault (à 20 min. d’Issoudun et 30 min. de Châteauroux) les 24 et 25 juillet 2026 à partir de 18h00 . Restauration, buvette, marché d’artisans et Office de Tourisme des Champs d’Amour présents sur place. Entrée prix libre. .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 03 16 associationbluesberry@gmail.com

English :

Indre’s premier blues festival is already celebrating its twelfth edition in 2026! Every year, some 2,500 people come together for a stroll or a meal, but above all for the love of live music, blues, folk, soul… and just for the fun of it!

