Ambrault

Marché de Noël d’Ambrault

Ambrault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :

2026-12-05

L’association Familles Rurales d’Ambrault a le plaisir de vous convier à sa nouvelle édition du Marché de Noël.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes et sur la Place de la Mairie, de 14h à 20h. En famille ou entre amis, profitez d’un moment convivial pour préparer les fêtes et soutenir les exposants ! .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 77 95 47

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English :

The Familles Rurales d’Ambrault association and the Mairie (town hall) are organizing a Christmas market on Saturday, December 06, 2025 from 2pm to 8pm

L’événement Marché de Noël d’Ambrault Ambrault a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour