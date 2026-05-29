Marché de Noël d’Ambrault Ambrault
Marché de Noël d’Ambrault Ambrault samedi 5 décembre 2026.
Ambrault
Marché de Noël d’Ambrault
Ambrault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00
Date(s) :
2026-12-05
L’association Familles Rurales d’Ambrault a le plaisir de vous convier à sa nouvelle édition du Marché de Noël.
Rendez-vous à la Salle des Fêtes et sur la Place de la Mairie, de 14h à 20h. En famille ou entre amis, profitez d’un moment convivial pour préparer les fêtes et soutenir les exposants ! .
Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 77 95 47
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English :
The Familles Rurales d’Ambrault association and the Mairie (town hall) are organizing a Christmas market on Saturday, December 06, 2025 from 2pm to 8pm
L’événement Marché de Noël d’Ambrault Ambrault a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour
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