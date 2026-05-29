Halloween à Ambrault Ambrault
Halloween à Ambrault Ambrault samedi 31 octobre 2026.
Ambrault
Halloween à Ambrault
Ambrault Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Préparez-vous à vivre une expérience terrifiante !
Etes-vous prêts pour la chasse aux bonbons dans les rues du village ? Rendez-vous à la Salle des Fêtes à partir de 17h. Ogranisé par l’Association des Petits Ecoliers d’Ambrault. .
Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 86 44 69
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English :
Get ready for a terrifying experience!
L’événement Halloween à Ambrault Ambrault a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour
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