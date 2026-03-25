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Des plantes et des histoires (3/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Des plantes et des histoires (3/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Des plantes et des histoires (3/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 13 avril 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : Tarif : accessible dans la limite des places disponibles sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit)

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 15:30 – 15:50
Gratuit : non Tarif : accessible dans la limite des places disponibles sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 6 

Viens écouter une sélection d’histoires en lien avec l’exposition Plants and people. Bien installé avec ta famille dans le Salon situé au 1er étage du Palais, laisse-toi emporter par la lecture.Durée : 20mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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