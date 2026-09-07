Des Robots et des Rêves – Thierry Vasseur, Oppède, Espace Jardin de Madame, Oppède

Informations pratiques

Des Robots et des Rêves – Thierry Vasseur 11 septembre – 30 octobre Oppède, Espace Jardin de Madame Vaucluse

Visite sans réservation aux horaires d’ouverture définis. Réservation obligatoire auprès de la mairie d’Oppède pour toute visite en dehors de ces horaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

Thierry Vasseur s’est inscrit dans la continuité du surréalisme, du Pop art d’Andy Warhol, de Vasarely, des personnages de Marvel et Strange, des mangas japonais, de David Cintract, de la BD ou de Kill Bill. Il a fait de tous ces éléments disparates une synthèse très personnelle.

Chaque photographie est une histoire de notre époque où le possible rattrape l’improbable et signe un style Vasseur aujourd’hui reconnu. Pendant douze ans, Thierry Vasseur a imprimé leur style aux couvertures des célèbres romans d’espionnage SAS de Gérard de Villiers, illustrées avec des créatures sulfureuses, naïves futées, armées d’automatiques.

En artiste du pop art, Thierry Vasseur nourrit une narration induite par les objets du quotidien, la bande dessinée, les mangas et figurines. Les dissociations d’images ainsi produites proposent une phraséologie artistique qui capte l’attention du visiteur.

Avec les œuvres de Thierry Vasseur, nous présentons une version plus arty de la photographie et qui y apporte une tonalité vibrante et éclatante.

Quatorze photographies originales seront apposées dans une ambiance musicale pop rock psychédélique au Jardin de Madame, avec une explication de la composition de chacune.

Préouverture en présence de l’artiste le 11 septembre.

Vernissage le 12 septembre à 17h, suivi d’une table-ronde et d’une séance de dédicace.

Pour une visite en dehors des horaires d’ouverture mentionnés, réservation nécessaire par téléphone auprès de la mairie d’Oppède au 04 90 76 90 06.

Présence de l’artiste à Oppède du 11 au 15 septembre et du 28 au 30 octobre.

Cette exposition fait partie du parcours culturel organisé à Oppède sur le thème Le Verbe et l’Image pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie.

Oppède, Espace Jardin de Madame Rue des Poulivets 84580 Oppède Oppède 84580 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 76 90 06 https://www.oppede.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 76 90 06 »}] Créé à l’initiative de la commune d’Oppède en coopération avec le Conseil Régional PACA, le Conseil Départemental du Vaucluse, le Parc Naturel Régional du Luberon, l’Espace Jardin de Madame a ouvert ses portes en mai 2007. De nombreuses manifestations et animations organisées par des associations et particuliers ont donné vie au lieu. Parking à proximité

**Thierry Vasseur** s’est inscrit dans la continuité du surréalisme, du Pop art d’Andy Warhol, de Vasarely, des personnages de Marvel et Strange, des mangas japonais, de David Cintract, de la BD ou a…

©Mairie d’Oppède