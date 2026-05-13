Des Romains et des Jeux Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil
Des Romains et des Jeux Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil vendredi 5 juin 2026.
Précy-sous-Thil
Des Romains et des Jeux
Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-05
Des Romains et des Jeux
Nous remercions chaleureusement le MuséoParc Alésia pour sa collaboration dans le prêt de cette exposition.
À travers 12 panneaux, cette exposition retrace l’univers des jeux chez les Romains, dont certains exemplaires ont été mis au jour lors des fouilles de la ville gallo-romaine d’Alésia.
Les panneaux, d’un format de 2,30 m × 1 m, sont organisés comme suit
Des Romains et des jeux Introduction
Jeu des Douze caractères But du jeu
Jeu des Douze caractères Déroulement du jeu
Le Puzzle d’Archimède
Jouets des tout-petits
Alors on lance ! Jeux de noix et osselets
Alors on lance ! Les dés
Jeux articulés
Jeu de la Marelle But du jeu
Jeu de la Marelle Déroulement du jeu
Jeu des Latroncules But du jeu
Jeu des Latroncules Déroulement du jeu
L’exposition est complétée par quatre plateaux de jeux géants accompagnés de leurs pions et des règles du jeu
Un Puzzle d’Archimède à 14 pièces
Un plateau du jeu de la Marelle avec 6 pions
Un plateau du jeu des Douze caractères avec 18 pions
Un plateau du jeu des Latroncules avec 34 pions, dont 2 chefs
A NOTER samedi 6 juin, Découverte animée des jeux de l’exposition avec La Ludaux’. Ouvert à tous.tes de 10h à 12h
Crédit photo Léo Pernot Muséoparc Alésia .
Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr
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English : Des Romains et des Jeux
L’événement Des Romains et des Jeux Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)