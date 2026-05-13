Des Romains et des Jeux Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil

Précy-sous-Thil

Des Romains et des Jeux

Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-05

Des Romains et des Jeux

Nous remercions chaleureusement le MuséoParc Alésia pour sa collaboration dans le prêt de cette exposition.

À travers 12 panneaux, cette exposition retrace l’univers des jeux chez les Romains, dont certains exemplaires ont été mis au jour lors des fouilles de la ville gallo-romaine d’Alésia.

Les panneaux, d’un format de 2,30 m × 1 m, sont organisés comme suit

Des Romains et des jeux Introduction

Jeu des Douze caractères But du jeu

Jeu des Douze caractères Déroulement du jeu

Le Puzzle d’Archimède

Jouets des tout-petits

Alors on lance ! Jeux de noix et osselets

Alors on lance ! Les dés

Jeux articulés

Jeu de la Marelle But du jeu

Jeu de la Marelle Déroulement du jeu

Jeu des Latroncules But du jeu

Jeu des Latroncules Déroulement du jeu

L’exposition est complétée par quatre plateaux de jeux géants accompagnés de leurs pions et des règles du jeu

Un Puzzle d’Archimède à 14 pièces

Un plateau du jeu de la Marelle avec 6 pions

Un plateau du jeu des Douze caractères avec 18 pions

Un plateau du jeu des Latroncules avec 34 pions, dont 2 chefs

A NOTER samedi 6 juin, Découverte animée des jeux de l’exposition avec La Ludaux’. Ouvert à tous.tes de 10h à 12h

Crédit photo Léo Pernot Muséoparc Alésia .

Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

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English : Des Romains et des Jeux

L’événement Des Romains et des Jeux Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)