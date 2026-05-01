Précy-sous-Thil

Journée Cirque

Gymnase Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Journée offerte par l’APE et la CCTA., buvette au profit des écoles.

Spectacle Le Grenier de Babouchka à 11h

Restauration rapide sur place

Atelier cirque pour les enfants à 14h30, sur inscription.

Gratuit .

Gymnase Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 75 56 15 apeprecysousthil@outlook.fr

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English : Journée Cirque

L’événement Journée Cirque Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-05-19 par OT des Terres d’Auxois