Des ruines au musée, Ancienne abbaye de Landévennec, Landévennec

Informations pratiques

Des ruines au musée 19 et 20 septembre Ancienne abbaye de Landévennec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire fascinante de l’un des plus anciens monastères de Bretagne ! Vivez un véritable voyage dans le temps pour comprendre 1 500 ans d’histoire bretonne. Parcourez les vestiges de l’ancienne abbaye en découvrant l’évolution architecturale du site, de l’époque carolingienne jusqu’à sa reconstruction romane. Témoins d’un passé grandiose, ces pierres rappellent aussi la fragilité de notre héritage : sa sauvegarde est aujourd’hui un défi crucial pour les générations futures.

Ancienne abbaye de Landévennec place Yann Landévenneg, 29560 Landévennec, France Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33298273590 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-landevennec L’ensemble documente 1.300 ans d’occupation du site et aborde des thématiques nombreuses : vie quotidienne, artisanat, habitat, armement, monnayage, vie culturelle, pratiques funéraires. La nature des sols a permis la conservation des matières organiques (bois, cuirs, restes végétaux). Parmi ses objets phares, le musée compte un sarcophage en chêne du IXe siècle, un dallage du Xe siècle et un ensemble rare de monnaies bretonnes du XIe siècle. Par Brest : voie express N165 sortie le Faou puis direction Crozon-Morgat. Par Quimper : voie express N165 sortie Châteaulin puis direction Crozon-Morgat.

Laissez-vous conter l’histoire fascinante de l’un des plus anciens monastères de Bretagne !

© Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec