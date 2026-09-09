Les secrets du jardin monastique, Ancienne abbaye de Landévennec, Landévennec

Informations pratiques

Les secrets du jardin monastique 19 et 20 septembre Ancienne abbaye de Landévennec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Découvrez le jardin des simples de l’ancienne abbaye de Landévennec et plongez dans le quotidien des moines du haut Moyen Âge.

Cette visite vous fera découvrir l’usage des plantes médicinales dans les soins monastiques, mais aussi l’alimentation des moines de Landévennec à travers les découvertes archéologiques réalisées sur le site. Une exploration entre botanique, histoire et archéologie, au cœur des savoirs médiévaux.

Ancienne abbaye de Landévennec place Yann Landévenneg, 29560 Landévennec, France Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33298273590 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-landevennec L’ensemble documente 1.300 ans d’occupation du site et aborde des thématiques nombreuses : vie quotidienne, artisanat, habitat, armement, monnayage, vie culturelle, pratiques funéraires. La nature des sols a permis la conservation des matières organiques (bois, cuirs, restes végétaux). Parmi ses objets phares, le musée compte un sarcophage en chêne du IXe siècle, un dallage du Xe siècle et un ensemble rare de monnaies bretonnes du XIe siècle. Par Brest : voie express N165 sortie le Faou puis direction Crozon-Morgat. Par Quimper : voie express N165 sortie Châteaulin puis direction Crozon-Morgat.

Découvrez le jardin des simples de l’ancienne abbaye de Landévennec et plongez dans le quotidien des moines du haut Moyen Âge.

© Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec