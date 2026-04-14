Des siestes électroniques dans le jardin de l’évêché !, Jardin de l’Évêché, Castres

Des siestes électroniques dans le jardin de l’évêché ! Vendredi 5 juin, 17h30 Jardin de l’Évêché Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Lo Bolegason, Les Siestes Électroniques et le Musée Goya vous donnent rendez-vous pour une nouvelle session.

Bien installé dans un transat au jardin de l’Évêché (ou au musée Goya en cas de pluie), faites une pause le temps d’un afterwork aux ambiances apaisantes, avec l’univers hypnotique d’Ange Halliwell et l’électro spectrale envoûtante d’Unsort.

Fermez les yeux et laissez-vous porter…

Jardin de l’Évêché Rue de l’Évêché, 81100 Castres, France Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 0563715858 https://www.ville-castres.fr/fr/parcs-et-jardins La ville de Castres a conservé dans son intégralité ce jardin du XVIIe siècle dessiné par André Le Nôtre, ce qui lui donne une très grande valeur historique. Les irrégularités du terrain de forme trapézoïdale, bordé par l’Agout, ont été maîtrisées par le Nôtre en déviant sa composition vers la droite pour lui donner plus de profondeur. C’est un exemple rare de parterre de broderie à quatre compartiments aux arabesques de buis se terminant par des enroulements soutenus et couronnés de palmes et volutes. Hôtel de Ville (musée Goya). Parking à proximité. Animaux admis en laisse.

Lo Bolegason, Les Siestes Électroniques et le Musée Goya vous donnent rendez-vous pour une nouvelle session.

© Ville de Castres