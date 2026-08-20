Des sources aux systèmes: le dataset comme interface à l’ère de l’IA, Bibliothèque de Genève, Genève
mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque de Genève · Genève
Informations pratiques
Des sources aux systèmes: le dataset comme interface à l’ère de l’IA Mardi 1 décembre, 16h15 Bibliothèque de Genève
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T16:15:00+01:00 – 2026-12-01T17:15:00+01:00
Fin : 2026-12-01T16:15:00+01:00 – 2026-12-01T17:15:00+01:00
Isabella di Lenardo, EPFL
En intégrant des corpus hétérogènes dans des datasets spatio-temporels, cette conférence montre comment l’IA et le prompting transforment les données en interface pour interroger, explorer et produire de nouvelles connaissances.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Conférence à 16h15
Durée: 1 heure, suivie d’un moment d’échange
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Le programme 16—18 des Humanités numériques, organisé par la Bibliothèque de Genève et la Chaire des Humanités numériques de l’Université de Genève, interroge les transformations que le numérique fait vivre aux sciences humaines.
Ouvert à tous et toutes, il donne à voir des projets situés au croisement de l’histoire, de l’art, de la diplomatie, des études théâtrales, de la linguistique et de la littérature.
Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/16-18-des-humanites-numeriques »}, {« link »: « https://www.unige.ch/lettres/humanites-numeriques/cours-et-seminaires/seminaires/les-humanites-numeriques-pour-la-recherche-fondamentaux »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/node/3457 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/
Et si les données devenaient une nouvelle manière d’explorer le savoir?
Time Atlas
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